Bewährungsstrafe wegen geplanten Anschlags auf Hagener Synagoge

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend verbreitet sonnig

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist sonnig, in der Nacht teils klar, teils bewölkt. Die Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Morgen bei 14 bis 19 Grad teils bewölkt, teils sonnig, spätnachmittags örtliche Schauer. Von Mittwoch an überwiegend bewölkt und gebietsweise Regen. Die Höchstwerte am Mittwoch 4 bis 15, am Donnerstag 3 bis 9 Grad.

