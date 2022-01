Bevölkerungsforscher hält Anhebung des Rentenalters nicht für erforderlich

Nachrichtenarchiv - 24.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung sieht momentan keinen Grund, das Rentenalter in Deutschland anzuheben. Forschungsdirektor Sebastian Küseler sieht "noch erhebliches Potenzial", um die Finanzierbarkeit der Rentenkasse ohne einen solchen Schritt sicherzustellen, wie er der Süddeutschen Zeitung sagte. Die dem Bundesinnenministerium unterstehende Bundesanstalt widerspricht damit entsprechenden Forderungen vieler Ökonomen und unterstützt Kanzler Scholz in seiner Haltung. Küseler empfiehlt auch, die Erwerbsquote bei Frauen zu steigern - gerade in Westdeutschland kümmerten sich Frauen weiterhin mehr um die Kinder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2022 11:00 Uhr