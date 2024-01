Bevölkerung in Deutschland wächst auf 84,7 Millionen

Wiesbaden: In Deutschland haben zum Ende des vergangenen Jahres laut einer ersten Schätzung 84,7 Millionen Menschen gelebt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, ist die Bevölkerung damit um gut 300.000 Personen gewachsen. Die Nettozuwanderung - also das Ergebnis nach Zu- und Fortzügen - war auch im Jahr 2023 die alleinige Ursache für das Bevölkerungswachstum. Wie in allen Jahren seit der deutschen Vereinigung fiel die Bilanz der Geburten und Sterbefälle demnach auch 2023 negativ aus, da erneut mehr Menschen starben als geboren wurden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.01.2024 09:45 Uhr