Bevölkerung in Deutschland bleibt weitgehend stabil

Nachrichtenarchiv - 20.01.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Dank wachsender Zuwanderung bleibt die Zahl der Bevölkerung in Deutschland stabil. Das Statistische Bundesamt schätzt, dass Ende vergangenen Jahres 83,2 Millionen Menschen in der Bundesrepublik lebten - in etwa so viele wie in den zwei Jahren davor. Dabei seien zwar deutlich mehr Menschen gestorben als geboren. Die Lücke wurde aber durch Zuwanderer geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 19:00 Uhr