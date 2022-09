Bevölkerung in Bayern wächst im ersten Halbjahr stark

Nachrichtenarchiv - 22.09.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Einwohnerzahl in Bayern ist im ersten Halbjahr stark gestiegen. Das Landesamt für Statistik zählte rund 154.000 Menschen mehr als Ende 2021. Das sei der stärkste Anstieg innerhalb eines halben Jahres seit Beginn der quartalsweisen Erhebung, so die Behörde. Grund ist demnach der Krieg in der Ukraine. Denn die Zahl der in Bayern gemeldeten Ukrainerinnen und Ukrainer sei in den ersten sechs Monaten um 120.000 angestiegen. Insgesamt leben damit in Bayern derzeit rund 13,3 Millionen Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 23:00 Uhr