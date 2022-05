Bettensteuer auf Übernachtungen ist verfassungsgemäß

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Steuern auf Übernachtungen in Hotels und Pensionen sind mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden und damit vier Verfassungsbeschwerden von Hoteliers aus Hamburg, Bremen und Freiburg zurückgewiesen. Die sogenannten Bettensteuern werden in zahlreichen deutschen Städten und Gemeinden erhoben. Als erste Stadt führte Weimar sie im Jahr 2005 ein. Eingezogen werden muss die Bettensteuer von den Unterkünften. Die Verfassungsrichter sehen darin keine übermäßig Belastung der Betriebe. Der Eingriff in die Handlungsfreiheit im vermögensrechtlichen Bereich und in die Berufsausübungsfreiheit von Hotelbetreibern sei gerechtfertigt, urteilten sie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 12:00 Uhr