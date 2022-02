Betrunkener LKW-Fahrer verletzt zwei Menschen und rammt mehr als 30 Autos

Nachrichtenarchiv - 08.02.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Fürth: Ein alkoholisierter LKW-Fahrer hat am Abend in Fürth zwei Menschen verletzt und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Mann fuhr laut Polizei mit seinem Laster bei Rot über eine Kreuzung, rammte ein Auto und schob mehr als 30 geparkte Fahrzeuge ineinander. Einige gingen dabei in Flammen auf. Ein Haus geriet in Brand, Scheiben und Fassaden mehrerer Gebäude wurden beschädigt. Verletzt wurden eine Autofahrerin und ein Passant, der sich mit einem Sprung retten konnte. Ein Polizeisprecher sagte, es hätte ein Horrorszenario werden können, wenn dort mehr Passanten unterwegs gewesen wären. Der LKW-Fahrer wurde festgenommen. Ihm wird unter anderem Unfallflucht, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Trunkenheit am Steuer vorgeworfen. Die Polizei spricht von einem "immensen" Sachschaden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2022 23:00 Uhr