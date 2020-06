Betrunkener fährt in Pirmasens in Menschengruppe

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pirmasens: In der rheinlandpfälzischen Stadt ist ein Betrunkener kurz nach Mitternacht mit seinem Auto in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Ein Mensch kam dabei ums Leben, sechs weitere wurden verletzt. Offenbar war der Fahrer in verkehrter Richtung in einer Einbahnstraße in Pirmasens unterwegs. Seine Opfer standen dort zusammen vor einer Gaststätte. Laut Zeugenaussagen hatte der Mann vorher einen anderen Unfall verursacht und war geflohen. Er hatte zwei Promille Alkohol im Blut und wurde zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2020 13:00 Uhr