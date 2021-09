Betrugsverdacht im Impfzentrum Aachen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und windig

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, vereinzelt Schauer. In der Nacht von Nordwesten her klar bei Tiefstwerten von 9 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Freitag örtlich Frühnebel, danach viel Sonne. Am Samstag freundlich mit Sonne und Wolken. Es wird immer milder, ab Freitag Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2021 18:00 Uhr