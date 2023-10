Betrugsprozess gegen Kryptoplattform-Gründer Sam Bankman-Fried beginnt

New York: Gegen den Gründer der insolventen Kryptowährungsplattform FTX, Sam Bankman-Fried beginnt York heute ein Betrugsprozess. Die US-Justiz wirft dem 31-Jährigen vor, Kunden um Milliarden betrogen und Investoren in die Irre geführt zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lange Gefängnisstrafe. Die damals weltweit zweitgrößte Kryptobörse FTX war im vergangenen November Pleite gegangen, was ein Beben in der Krypto-Welt auslöste.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 05:00 Uhr