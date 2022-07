Betrug durch Pfledienste hat während Pandemie zugenommen

Schwedinnen ziehen bei Fußball-EM ins Halbfinale ein

Leigh bei Manchester: Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen hat Schweden im Viertelfinale Belgien mit 1:0 geschlagen. Damit treffen die Schwedinnen am Dienstag im Halbfinale auf England. Gegen wen die deutschen Frauen am Mittwoch in der Runde der letzten Vier spielen, stellt sich morgen in der Partie Frankreich gegen die Niederlande heraus. Das Finale ist dann am Sonntag in einer Woche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2022 23:00 Uhr