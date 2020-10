Betrüger locken mit falschen Wohnungsangeboten

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Betrüger haben in jüngster Zeit vermehrt Wohnungssuchende in der bayerischen Landeshauptstadt geprellt. Wie die Polizei mitteilte, boten sie zwischen Mai und Juli boten Wohnungen im Netz oder per Email an. Die Anzeigen wirkten auf den ersten Blick echt, weil die Täter Adressen verwendeten, die denen von bekannten Immobilienunternehmen ähnelten. Interessenten wurden aufgefordert, vor der Besichtigung Kaution und Mietvorauszahlungen zu leisten. 15 Wohnungssuchende überwiesen insgesamt mehrere zehntausend Euro auf ausländische Konten. Ein Mietverhältnis kam nie zustande.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.10.2020 14:00 Uhr