Betroffene Regionen gedenken der Opfer des Tsunamis vor 20 Jahren

Banda Aceh: Indonesien, Sri Lanka, Thailand und andere betroffenen Länder gedenken ab heute der Toten des verheerenden Tsunamis vor zwanzig Jahren. In der indonesischen Stadt Banda Aceh ertönte eine Sirene genau zu dem Zeitpunkt, als das schwere Seebeben vom 26. Dezember 2004 riesige Wellen auslöste, die auf die Küsten zurasten. In Indien, Thailand und Sri Lanka wird es daher Gedenkfeiern an den Stränden geben. Durch den Tsunami waren schätzungsweise mehr als 165.000 Menschen ums Leben gekommen. Ein Frühwarnsystem hat es damals noch nicht gegeben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2024 09:45 Uhr