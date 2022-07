Betrieb in Niederbayern muss wegen Listerien schließen

Nachrichtenarchiv - 02.07.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat einen Nahrungsmittelhersteller im Landkreis Passau wegen Listerienbefalls geschlossen. Offenbar gehen Bakterienerkrankungen aus den vergangenen sieben Jahren auf den einen Betrieb zurück. Der Nachweis gelang durch ein gentechnisches Verfahren. Die gerade für ältere oder vorerkrankte Menschen lebensgefährlichen Listerien waren in Kartoffel- und Gurkensalaten gefunden worden. 2015 war ein 85-Jähriger an dem gleichen Listerienstamm gestorben, der nun in dem Lebensmittelbetrieb entdeckt wurde.

