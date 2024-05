Betrieb am Flughafen München läuft nach Blockade wieder an

München: Am frühen Morgen haben Klimaaktivisten den Münchner Flughafen blockiert. Er war aus Sicherheitsgründen komplett geschlossen worden, weil sich Aktivisten der sogenannten Letzten Generation auf der Rollbahn festgeklebt hatten. Das hatte die Gruppe auch angekündigt - mit dem Ziel, den Pfingstreiseverkehr zu stören. Inzwischen läuft der Betrieb am Münchner Flughafen langsam wieder an. Laut einem Sprecher kann es aber auch in den nächsten Stunden noch zu Verspätungen kommen. Passagieren wird empfohlen, sich an ihre Fluglinie zu wenden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 08:00 Uhr