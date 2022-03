Betreiber gibt Entwarnung für Fukushima

Selenskyj spricht zu Bundestagsabgeordneten

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj will sich am Vormittag per Videobotschaft an die Abgeordneten des Bundestags wenden. Es wird erwartet, dass er von Deutschland weitere finanzielle Unterstützung und Waffenlieferungen verlangen wird. Eine Aussprache im Anschluss an sein Statement ist nicht geplant. Selenskyj hatte ähnliche Ansprachen schon vor dem US-Kongress und dem EU-Parlament gehalten. - US-Präsident Biden hat den russischen Staatschef Putin auf einer Pressekonferenz erstmals als Kriegsverbrecher bezeichnet. Zur Begründung twitterte er im Anschluss, Russland habe der Ukraine entsetzliche Verwüstungen und Schrecken zugefügt. Putins Sprecher Peskow bezeichnete Bidens Wortwahl als inakzeptabel. Er warf den USA vor, mit Bomben hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt getötet zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2022 06:00 Uhr