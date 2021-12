Bethlehem feiert Weihnachten ohne Pilger

Papst verkündet Weihnachtsbotschaft

Rom: Am Mittag verkündet Papst Franziskus seine Weihnachtsbotschaft. Von der Loggia des Petersdoms wird er sich an die Gläubigen in aller Welt richten und den feierlichen Papstsegen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis - spenden. Das Publikum auf dem Platz vor dem Petersdom ist wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt. Am Abend hat der Papst die Christmette gefeiert. An dem Gottesdienst nahmen knapp 2.000 Menschen teil. Der Papst sprach dabei von der "Gnade der Kleinheit". Es gehe darum, Gott in den einfachen Gesten des Alltags zu erkennen und anzunehmen. Die Lesungen der Christmette wurden auf Italienisch, Französisch, Englisch und Spanisch gehalten. Die Fürbittgebete trugen Gläubige auf Chinesisch, Arabisch, Portugiesisch, Französisch und Hindi vor.

