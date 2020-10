Beteiligte der Schlägerei am Münchner Stachus werden angezeigt

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Vier Beteiligte einer Schlägerei am Stachus müssen mit Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Wie ein Polizeisprecher weiter mittelte, waren auf dem Platz in der Innenstadt gestern abend zwei Gruppen in Streit geraten. Die Ursache ist noch unbekannt. Mindestens zwei Männer wurden verletzt. Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus. Insgesamt seien 100 bis 150 Personen beteiligt gewesen, hieß es. Die Beamten waren mit rund 80 Kräften im Einsatz. Der Stachus war zeitweise gesperrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 11:00 Uhr