Betätigungsverbot für Hamas wird parteiübergreifend begrüßt

Berlin: Das Betätigungsverbot für die radikalislamische Hamas und den deutschen Ableger des Netzwerks Samidoun ist parteiübergreifend begrüßt worden. Positiv äußerte sich beispielsweise Bundesjustizminister Buschmann. Der Deutsche Rechtsstaat sei wehrhaft gegen Terrorunterstützer und straffällige Judenhasser, so der FDP-Politiker. Von Seiten der Grünen hieß es, es sei gut, dass nun endlich mit der notwendigen Entschlossenheit gegen die Strukturen von Hamas und Samidoun in Deutschland vorgegangen werde. SPD-Fraktionsvize Wiese sprach von einem "starken Signal gegen terroristische Aktivitäten, gegen israel- und judenfeindliche Propaganda und Menschenverachtung". Die israelische Botschaft in Deutschland und das American Jewish Commitee Berlin dankten Faeser für ihr entschiedenes Durchgreifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2023 20:00 Uhr