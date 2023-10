Besucherzahlen bei Frankfurter Buchmesse bleiben unter Vor-Corona-Niveau

Frankfurt am Main: In diesem Jahr haben rund 215.000 Menschen die Frankfurter Buchmesse besucht. Das sind noch nicht wieder so viele wie vor der Pandemie, aber mehr als 2022. Das haben die Veranstalter am Abend mitgeteilt. Der Direktor der Buchmesse, Boos, wies auf ihre wachsende politische Bedeutung in Kriegs- und Krisenzeiten hin, in denen die Verteidigung der Freiheit des Wortes umso wichtiger werde. Krönender Abschluss war heute die Verleihung des Friedenspreises an Salman Rushdie. Der Autor rief in seiner Dankesrede dazu auf, die Meinungsfreiheit bedingungslos zu verteidigen. Gastland war diesmal Slowenien, im nächsten Jahr wird es Italien sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 21:00 Uhr