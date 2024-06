Bestürzung nach Tod von Polizist in Mannheim

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat tief betroffen auf den Tod des Polizisten in Mannheim reagiert. Wörtlich sagte er: "So darf es nicht weitergehen. Gewalt gefährdet, was unsere Demokratie stark gemacht hat“. Der 29 Jahre alte Polizist war am Freitag mit einem Messer angegriffen worden und gestern seinen schweren Verletzungen erlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 07:00 Uhr