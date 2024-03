Bestürzung in Großbritannien nach Kates Krebsdiagnose

London: Nachdem die britische Prinzessin Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, ist die Bestürzung im britischen Königkreich groß. Premierminister Sunak sagte, das ganze Land wünsche ihr eine schnelle und vollständige Genesung. Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit habe Kate enormen Mut bewiesen. Ähnlich äußerte sich auch König Charles. Die 42-Jährige war seit Weihnachten nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Im Januar war sie in einer Londoner Privatklinik am Bauch operiert und anschließend zwei Wochen lang dort behandelt worden. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe. Die Ärzte hätten ihr geraten, vorsorglich eine Chemotherapie zu machen. In einer Videobotschaft appellierte Kate an die Öffentlichkeit, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2024 06:15 Uhr