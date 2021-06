Nachrichtenarchiv - 11.06.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die Bestseller-Autorin Lucinda Riley ist tot. Laut dem britischen Verlag Pan Macmillan starb die in Nordirland geborene Schriftstellerin am Morgen im Kreis ihrer Famile nach einem mehrjährigen Krebsleiden. Ihr genaues Alter ist nicht bekannt. Medienberichten zufolge wurde sie 56 Jahre alt. Rileys Roman "Die verschwundene Schwester" steht an der Spitze der aktuellen Bestsellerlisten von "Spiegel" und "Focus".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2021 21:00 Uhr