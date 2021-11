Bestseller-Autor Noah Gordon ist gestorben

Bayerisches Kabinett und Landtag beraten Corona-Verschärfungen

München: Das bayerische Kabinett berät zur Stunde über die geplanten Verschärfungen der Corona-Maßnahmen im Freistaat. Am frühen Nachmittag will Ministerpräsident Söder die Beschlüsse im Landtag erläutern. Anschließend stimmen auch die Abgeordneten ab. Stimmen sie wie erwartetet mehrheitlich zu, gelten ab morgen fast flächendeckend im Freistaat 2G-Regeln, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Ausgenommen davon sind Teile des Handels und der Nah- und Fernverkehr. In der Gastronomie gilt ab 22 Uhr eine Sperrstunde. Außerdem sollen für Ungeimpfte strikte Kontaktbeschränkungen gelten. In Hotspots mit einer Inzidenz über 1000 wird es einen Lockdown geben. Das betrifft aktuell zehn Landkreise im Freistaat. Die höchste Inzidenz hat Freyung-Grafenau mit einem Wert von über 1.600. Bayernweit liegt die Inzidenz jetzt bei rund 645.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2021 10:00 Uhr