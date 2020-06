Bestellte Schutzmasken treffen nur langsam in Deutschland ein

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Von den gut zwei Milliarden Schutzmasken, die von der Bundesregierung gekauft wurden, sind offenbar erst rund 600 Millionen in Deutschland eingetroffen. Das berichtet die "Welt" mit Berufung auf das Gesundheitsministerium. Auch von diesen 600 Millionen Masken sei ein Teil noch nicht an die Empfänger - die Bundesländer sowie Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereinigungen - ausgeliefert worden. Ein größerer Teil befinde sich noch in der Qualitätsprüfung in Depots des Bundes. Rund 1,4 Milliarden Masken müssten bis zum Herbst noch, überwiegend aus China, angeliefert werden. Das Bundesgesundheitsministerium betonte, dass es aktuell keine Engpässe gebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 23:00 Uhr