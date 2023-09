Beste Schneepflugfahrer Deutschlands kommen aus Oberfranken

Koblenz: Die besten Schneepflugfahrer Deutschlands kommen aus Oberfranken. Auch ohne Schnee gewannen der Marktredwitzer Straßenwärter Julian Scharf und sein Co-Pilot Noah Tröger die Deutsche Meisterschaft in Koblenz. Das gab die Autobahn GmbH des Bundes am Abend bekannt. Die beiden hatten sich unter anderem in einem 450 Meter langen Geschicklichkeitsparcours mit ihrem Schneepflug gegen 29 andere Teams durchgesetzt.

