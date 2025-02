Bestand an Schafen in Bayern nimmt wieder zu

München: Der Bestand an Schafen in Bayern hat wieder zugenommen. Mit insgesamt 272.900 Tieren seien es fast wieder so viele wie vor gut zehn Jahren, teilte das Landesamt für Statistik mit. Schafe schützen die Natur und pflegen die Landschaft. Indem sie verschiedene Pflanzen fressen, verhindern sie, dass Bäume und Sträucher alles zuwuchern. So bleibt zum Beispiel mehr Lebensraum für Insekten.

