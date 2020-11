Bestätigte Corona-Fälle in Bayern überschreiten Marke von 200.000

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern ist die Marke von 200.000 Corona-Infektionen seit Beginn der Pandemie überschritten worden. In den letzten 24 Stunden wurden laut dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit fast 4.000 bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl auf bayernweit mehr als 202.000. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 62 auf 3.764. Das höchste Infektionsgeschehen im Freistaat verzeichnet nach wie vor Passau. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort weiter bei knapp 440. Seit Mitternacht gelten in Passau strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Polizei, die diese verstärkt kontrolliert, berichtet von nur wenigen Verstößen. - Den zweithöchsten Inzidenzwert gibt es im niederbayerischen Landkreis Regen mit 340.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 19:00 Uhr