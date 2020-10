Besetztes Haus Liebig 34 ist leer

Nachrichtenarchiv - 09.10.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Hauptstadt ist eines der Symbole der linksradikalen Szene, das besetzte Haus "Liebig 34", von der Polizei geräumt worden. Das Gebäude steht jetzt leer. Laut Polizei wurden seit dem frühen Morgen mehr als 50 Menschen aus dem Gebäude gebracht. Nur wenige hätten Widerstand geleistet. Hunderte Schaulustige hatten sich während der Räumung vor dem Gebäude versammelt. Mehr als 1.500 Polizisten waren im Einsatz. Im Liebig 34 war vor zwei Jahren ein Gewerbemietvertrag für einen Verein ausgelaufen. Dessen Mitglieder wollten das Gebäude in Berlin-Friedrichshain aber nicht verlassen und hatten sich in dem Haus verbarrikadiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.10.2020 11:45 Uhr