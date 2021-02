Bescheinigung für Grenzgänger ist seit Mitternacht Pflicht

Nachrichtenarchiv - 17.02.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Grenzgänger aus Tschechien und Tirol brauchen seit Mitternacht eine Bescheinigung für die Einreise nach Bayern. Wie viele systemrelevante Betriebe weiter Pendler aus den Nachbarländern beschäftigen dürfen, will das Bayerische Innenministerium am Vormittag bekanntgeben. Die Bescheinigungen der Landratsämter und kreisfreien Städte sollen die Kontrollen an den bayerischen Grenzen erleichtern. Tschechien und Tirol gelten als sogenannte Virusmutationsgebiete. Seit Sonntag dürfen von dort nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 06:00 Uhr