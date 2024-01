Beschäftigung in Bayern war zuletzt auf Rekordniveau

Fürth: In Bayern waren im vergangenen Jahr so viele Erwerbstätige registriert wie noch nie. Mehr als 7,88 Millionen Beschäftigte waren in den Betrieben und Verwaltungen gemeldet. Laut Landesamt für Statistik in Fürth waren das 74.000 mehr als im Jahr zuvor. Noch nie gingen damit mehr Menschen in Bayern einer Erwerbstätigkeit nach als im abgelaufenen Jahr, so die Behörde. Insgesamt melden drei Viertel der Bundesländer mehr Erwerbstätige als im Jahr 2022. Besonders stark ist die Beschäftigung in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg gestiegen. Lediglich drei ostdeutsche Länder müssen Einbußen hinnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2024 13:00 Uhr