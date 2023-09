Beschäftigte leisten laut Ifo-Studie ein Sechstel ihrer Arbeit zu Hause

München: Die Beschäftigten hierzulande leisten etwa ein Sechstel ihrer Arbeit zu Hause. Das geht aus einer Erhebung des Ifo-Instituts hervor. Demnach sind es im Durchschnitt aller Branchen 16,6 Prozent der Arbeitsstunden, die im Homeoffice absolviert werden. Dabei sind auch Tätigkeiten berücksichtigt, bei denen kein Homeoffice möglich ist. Laut Ifo sind insgesamt nur knapp die Hälfte aller Stellen mit Heimarbeit vereinbar. Am verbreitetsten ist Homeoffice in der Werbe- und IT-Branche, am seltensten in Gastronomie und Hotellerie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 13:00 Uhr