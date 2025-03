Beschäftigte in Kitas und Kliniken legen Arbeit nieder

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst wurde heute schon gestreikt: In zahlreichen Städten in Deutschland blieben Kitas bis auf eine Notbetreuung geschlossen. In vielen Krankenhäusern, unter anderem in Aschaffenburg, streikten Beschäftigte mit Beginn der Frühschicht. Begleitend zu dem Ausstand rief die Gewerkschaft Verdi zu Demonstrationen auf. Hintergrund ist der heutige „Equal Pay Day“ sowie der Weltfrauentag am morgigen Samstag.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2025 12:15 Uhr