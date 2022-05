Beschäftigte in der bayerischen Brauwirtschaft bekommen mehr Geld

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Beschäftigte in der bayerischen Brauwirtschaft bekommen nach BR-Informationen mehr Geld. In dem Tarifstreit wurde in der Nacht eine Einigung erzielt. Demnach erhöhen sich rückwirkend zum 1. März dieses Jahres die Löhne um 3,6 Prozent. Zusätzlich verständigten sich die Vertragsparteien auf eine Erhöhung des Urlaubsgeldes auf 22 Euro pro Tag. Auszubildende bekommen 70 Euro mehr im Monat. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, NGG, zeigte sich zufrieden. In der bayerischen Brauwirtschaft sind etwa 10-tausend Menschen beschäftigt.

