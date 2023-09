Beschäftigte im öffentlichen Sektor sind vermehrt Gewalt ausgesetzt

Berlin: Beschäftigte im öffentlichen Sektor sind laut einer Umfrage vermehrt Bedrohungen und körperlichen Angriffen ausgesetzt. Das zeigt eine Umfrage von infratest dimap, die im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbundes durchgeführt wurde. Demnach haben 42 Prozent der Deutschen bereits Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Sektor miterlebt, zum Beispiel im Zug, in der Verwaltung oder bei Rettungseinsätzen. Oft gehe es um Beleidigungen oder Bedrohungen, in manchen Fällen aber auch um körperliche Gewalt. Die Ursachen dafür sieht der DGB in akutem Personalmangel, maroder Infrastruktur und komplizierten Verwaltungsvorgängen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 07:00 Uhr