Beschäftigte im Handel auch in Bayern zum Streik aufgerufen

München: Zum bundesweiten Aktionstag im Handel ruft Verdi auch in Bayern erneut zu Streiks auf. Damit will die Gewerkschaft ihren Forderungen in der aktuellen Tarifrunde Druck verleihen. Im Freistaat seien heute über 80 Betriebe betroffen. Der Schwerpunkt ist diesmal Edeka, mit zahlreichen Filialen und insgesamt vier Zentrallagern in Gochsheim, Marktredwitz, Sachsen bei Ansbach und Schweinfurt. Dadurch könne es auch zu Versorgungsengpässen in Supermärkten kommen. Verdi fordert für die Beschäftigten im bayerischen Einzel- und Versandhandel unter anderem eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um mindestens 2,50 Euro pro Stunde, bei einer Laufzeit von einem Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 12:00 Uhr