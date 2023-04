Beschäftigte der Textilindustrie bekommen in zwei Stufen 8,1 Prozent mehr

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Zunehmend regnerisch, höchstens 8 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag von Westen her zunehmend regnerisch und weiterhin lebhafter Wind. Höchsttemperaturen zwischen 8 und 12 Grad. In der Nacht weiterhin bewölkt und gebietsweise Regen, Tiefstwerte um 5 Grad. Morgen Wolken und regnerisch. Am Montag nur noch südlich der Donau Regen und Schnee, nördlich davon wird es trocken und zeitweise sonnig - ebenso am Dienstag in ganz Bayern bei Höchstwerten bis 11 Grad. In den Nächten örtlich Frost.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2023 11:45 Uhr