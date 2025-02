Beschäftigte der Deutschen Bahn erhalten 6,5 Prozent mehr Geld

Berlin: Für rund 192 000 Beschäftigte bei der Deutschen Bahn gibt es einen neuen Tarifvertrag. Nach Angaben des Konzerns und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft bekommen die Mitarbeitenden in zwei Schritten insgesamt 6,5 Prozent mehr Geld. Zusätzlich erhalten die in Schicht arbeitenden Kräfte im Zug, in Stellwerken oder Werkstätten der Bahn ein Zusatzgeld von 2,6 Prozent und zwar ab Dezember 2026. Bis zum Ende des Tarifvertrags im Dezember 2027 soll es zudem keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Die EVG teilte mit, das Gesamtpaket stimme. Die Bahn sprach von einem ausgewogenen Abschluss. Fahrgäste müssen nun bis mindestens März kommenden Jahres keine weiteren Warnstreiks befürchten.

