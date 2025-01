Beschädigter Öltanker ist im Sassnitzer Hafen angekommen

Sassnitz: Der beschädigte Öltanker "Eventin" ist am Morgen vor einem Hafen auf Rügen angekommen. Stundenlang wurde er in der Ostsee abgeschleppt. Rund fünf Kilometer vor der Küste wird das Schiff von zwei Schleppern nun in Position gehalten. Fast 100.000 Tonnen Öl hat das Schiff geladen. Laut einer Sprecherin des Havariekommandos bestehe aber keine Gefahr für die Umwelt, das Schiff sei dicht. Bisher ist noch unklar, wann und wo es repariert werden soll. - Die "Eventin" gehört wohl zur sogenannten russischen Schattenflotte, mit der Russland das Öl-Embargo umgeht. Die Tanker sind oft alt und nicht versichert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 08:00 Uhr