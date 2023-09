Beschädigte Oberleitung sorgt für großflächige Zugausfälle in München

München: In der bayerischen Landeshauptstadt sind heute tausende Bahnreisende und Pendler gestrandet. Weil am Vormittag vermutlich ein Bagger bei Bauarbeiten eine Oberleitung beschädigte, fiel für mehrere Stunden der Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof komplett aus. Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, muss noch mindestens bis in die Nacht mit Einschränkungen gerechnet werden. Es werde dringend von Fahrten von und nach München abgeraten. Den Angaben zufolge arbeiten Technik-Teams mit Hochdruck daran, den Zugbetrieb so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen. Inzwischen kommen einzelne Verbindungen wieder zustande. So können die ICE-Züge nach Hamburg und Berlin, sowie nach Stuttgart, Frankfurt und Dortmund im Zwei-Stunden-Takt fahren. Stark einschränkt ist nach wie vor der Münchner S-Bahn-Verkehr, es fahren keine Züge auf der Stammstrecke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 19:00 Uhr