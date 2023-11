Beschädigte Bobbahn am Königssee soll repariert werden

Schönau am Königssee: Die durch ein Unwetter zerstörte Bob- und Rodelbahn am Königssee soll komplett repariert werden. Das beschloss der Kreistag des Berchtesgadener Landes mit großer Mehrheit. Demnach soll der Eiskanal bis zur übernächsten Saison wiederaufgebaut sein. Der Rodel-Olympiasieger Felix Loch schrieb bei Instagram wörtlich: "Uns Sportlern fällt ein Stein vom Herzen." Das Projekt kostet insgesamt über 60 Millionen Euro, den Großteil bezahlt der Bund. In den Plänen inbegriffen sind auch Sicherheitsvorkehrungen wie der Schutz vor Steinschlägen und Erdrutschen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2023 20:15 Uhr