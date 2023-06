Kurzmeldung ein/ausklappen Beschädigte Betonschwellen waren Hauptursache des Zugunglücks in Burgrain

Garmisch-Partenkirchen: Die Hauptursache des tödlichen Zugunglücks in Burgrain vor fast genau einem Jahr sind wohl beschädigte Betonschwellen gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Zwischenbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, der am Vormittag veröffentlicht wurde. Wegen der Schäden an den Schwellen konnten die sogenannten Schienenaufleger wegbrechen, an denen die Gleise befestigt sind. Laut einem Sprecher der Bundesstelle kann diese Erkenntnis als gesichert gelten. Die Ermittlungen sind nach seinen Worten aber noch nicht abgeschlossen, sondern dauern an. Die Bahn hatte bereits gesten angekündigt, nach dem Unfall rund 480.000 Betonschwellen auszutauschen. Als am 3. Juni vergangenen Jahres ein Regionalzug nach München entgleiste, starben fünf Menschen, 78 wurden verletzt, 16 von ihnen schwer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 18:00 Uhr