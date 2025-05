Berufungsgericht in den USA hebt Stopp für Trumps Zölle wieder auf

US-Bundesberufungsgericht setzt umfangreiche Zölle von Präsident Trump wieder in Kraft: Das wurde am späten Abend bekannt. Einen Grund nannten die Richter in Washington nicht. Zuvor hatte das Gericht für Internationalen Handel in New York mit sofortiger Wirkung die meisten Zölle blockiert, mit denen Trump weltweit Handelspartner wie die Europäische Union zu Zugeständnissen zwingen will. Die Vorinstanz zu dem Schluss gekommen, nur der US-Kongress dürfe laut Verfassung Zölle erlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.05.2025 21:30 Uhr