Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte kritisiert zahlreicher Bundesländer für Impfpläne

Berlin: Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat die Pläne mehrerer Bundesländer kritisiert, Kinder und Jugendliche an und im Umfeld von Schulen gegen Corona zu impfen. Der Sprecher des Verbandes, Maske, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Jugendliche stünden stark unter Gruppenzwang, damit falle eine unabhängige Entscheidung schwer. Der Deutsche Lehrerverband begrüßte hingegen die Pläne. Alles, was die Sicherheit an Schulen schnell erhöhe, sei gut, so Verbandschef Meidinger.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 01:00 Uhr