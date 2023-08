Berufstätige Frauen machen laut Studie auch Zuhause die Mehrarbeit

Berlin: Auch Frauen, die Vollzeit arbeiten, übernehmen einer Studie zufolge überwiegend die Alltagsorganisation bei Paaren und Familien. Der "Spiegel" zitiert aus einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung, wonach vor allem Frauen den sogenannten "Mental Load" tragen; also Aufgaben für die Familie wie Elternabende, Arzttermine oder das Kind zum Sport bringen. Männer dagegen schätzten ihren Mental-Load-Anteil stets gleich ein, egal ob sie in Haushalten mit oder ohne Nachwuchs leben, in Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.

