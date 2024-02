Berühmte Bücherstände an der Seine dürfen bleiben

Paris: Die berühmten Bücherstände am Ufer der Seine sollen während der Olympia-Eröffnungsfeier an Ort und Stelle bleiben können. Wie der Élyséepalast mitteilte, hat Frankreichs Präsident Macron den Pariser Polizeipräfekten und den Innenminister gebeten, alle Bücherstände zu erhalten. Keiner der Verkäufer solle gezwungen werden, mit seinem Stand für die Veranstaltung umzuziehen. Macron verwies darauf, dass in dem monatelangen Streit keine gemeinsame Lösung gefunden wurde. Die Pariser Bouquinisten seien ein lebendes Erbe der Stadt Paris. Die Sicherheitsmaßnahmen sollten nun angepasst werden. Die Polizei wollte Hunderte der dunkelgrünen Kisten an den Seine-Ufern für die Olympia-Eröffnung entfernen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 21:15 Uhr