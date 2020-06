Bertram Meier ist neuer katholischer Bischof von Augsburg

Integrationsbeauftragte beklagt Rassismus in Deutschland

Berlin: Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat einen verstärkten Einsatz gegen rassistische Diskriminierung in Deutschland gefordert. Mit Blick auf die Proteste in den USA sagte sie in einem Interview mit der Funke-Mediengruppe, Rassismus gegen schwarze Menschen sei auch in Deutschland ein Problem: in der Schule, auf der Straße, im Job, in Bus und Bahn und im Freundeskreis. - Der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Franke, fordert, in allen Bundesländern einen Polizeibeauftragten einzusetzen, der rassistischer Diskrimininierung durch staatliche Stellen entgegenwirkt. Polizeimaßnahmen wie Racial Profiling, also Kontrollen aufgrund der Hautfarbe, seien definitiv auch in Deutschland ein Problem, so Franke in einem Interview.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2020 11:00 Uhr