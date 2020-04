Bertelsmann-Studie sieht weltweit demokratische Werte gefährdet

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: Die Coronakrise verstärkt weltweit autoritäre Tendenzen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung. Besonders deutlich werde dies an Ländern wie Ungarn, Brasilien und Indien. Dort werde die Coronakrise zur weiteren Aushöhlung demokratischer Strukturen genutzt. Seit 2004 untersucht die Stiftung alle zwei Jahre unter anderem die weltweite Entwicklung der Presse- und Meinungsfreiheit und die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit in 137 in Staaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 12:00 Uhr