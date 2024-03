Bertelsmann-Studie sieht Demokratie weltweit unter Druck

Berlin: Weltweit gerät die Demokratie immer mehr unter Druck. Das geht aus einer Studie hervor, die die Bertelsmann-Stiftung heute veröffentlicht hat. Demnach gibt es derzeit 74 Autokratien und nur 63 Demokratien - ein Negativrekord. Freie Wahlen, Versammlungsrechte und Pressefreiheit seien in Gefahr. In einem Drittel von rund 140 untersuchten Ländern könnten sich Menschen kaum oder gar nicht politisch beteiligen, so die Studie. Mitautorin Sabine Donner sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, Autokratie gewinne in aller Welt an Bedeutung. Die Proteste gegen Rechtsextremismus hierzulande bezeichnete die Politikwissenschaftlerin als Symptom einer globalen Entwicklung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 08:00 Uhr