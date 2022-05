Bernreiter verspricht Finanzhilfen für Busunternehmen

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mit Blick auf die hohen Dieselpreise hat Verkehrsminister Bernreiter finanzielle Hilfen für Verkehrsunternehmen in Bayern angekündigt. Er sprach von einer einmaligen Soforthilfe im Umfang von insgesamt 10 Millionen Euro. Ausgezahlt werde das Geld aber nicht direkt an Busunternehmen, sondern an die kommunalen Aufgabenträger des öffentlichen Personennahverkehrs, so Bernreiter. Die kommunalen Spitzenverbände sollten die Hilfszahlungen dann an die Firmen weiterreichen. Heute Früh hatten vor allem in Ober- und Niederbayern zahlreiche Omnibusbetriebe gestreikt, um auf ihre aktuell schwierige wirtschaftliche Lage hinzuweisen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.05.2022 14:45 Uhr